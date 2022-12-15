



Новая Зеландия ввела новые санкции против Ирана

Новая Зеландия объявила о введении новых санкций против Ирана за его поставки оружейных технологий в Россию, в результате которых погибли и были ранены украинцы.



Об этом говорится в заявлении на сайте главы новозеландского МИД Нанайи Махуты.



Санкции были введены в отношении трех иранских физических лиц и одной организации, занимающихся производством и поставкой дронов в Россию.



"Теперь Иран является третьей страной, на которую распространяются санкции в соответствии с Законом о санкциях в отношении России, наряду с Россией и Беларусью", - сказала министр.



