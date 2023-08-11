



Новая Зеландии считает Китай, Иран и Россию угрозой своей безопасности

Уникальный отчет, подготовленный Службой разведки и безопасности Новой Зеландии (NZSIS), называет Китай, Иран и Россию одними из немногих государств, осуществляющих иностранное вмешательство в страну. Об этом сообщает New Zealand Herald.



В отчете рассматриваются угрозы национальной безопасности и предоставляется более подробная информация, чем ранее сообщалась Службой разведки и безопасности Новой Зеландии (NZSIS) на незасекреченном уровне. Разведка рассмотрела несколько факторов, влияющих на национальную безопасность Новой Зеландии, в частности насильственный экстремизм, иностранное вмешательство, стратегическую конкуренцию, снижение социального доверия, технологические инновации и глобальную экономическую нестабильность. В докладе отмечается иностранное вмешательство со стороны трех государств – Китая, Ирана и России.



Согласно документу, иностранное вмешательство определяется как "действия иностранного государства, направленные на влияние, подрыв национальных интересов Новой Зеландии посредством обманных, коррупционных или принудительных средств".



"Существует небольшое количество государств, которые осуществляют иностранное вмешательство в Новой Зеландии, но их способность наносить ущерб значительна", – говорится в отчете.



В докладе отмечается, что Иран осуществляет вмешательство в общество, включая "мониторинг и предоставление отчетности об иранских общинах и диссидентских группах".



"Во всем мире Иран пытается заставить замолчать диссидентские иранские голоса в ответ на мнимые угрозы для Исламской Республики. Исторически такая активность была маловероятной в Новой Зеландии, хотя разведка продолжает оценивать угрозу на фоне все более агрессивного поведения Ирана на международной арене", – считает разведка.



Генеральный директор NZSIS по вопросам безопасности Эндрю Хэмптон заявил, что конкуренция между государствами становится все более острой.



"Эта среда побуждает некоторые государства искать преимущества с помощью взрывных и нечестных средств, таких как шпионаж и иностранное вмешательство", – заявил Хэмптон.