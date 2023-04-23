



Новая угроза: ракеты, которые невозможно перехватить



Среди множества разоблачений, обнаруженных в последнем сливе секретных документов Пентагона, есть тревожная информация о том, что Китай провел испытания гиперзвуковой ракеты дальнего радиуса действия под названием "DF-27", способной пробить оборону материковой части США.



Хотя в центре внимания прессы оказались сливы, связанные с войной между Россией и Украиной, секретные документы также проливают новый свет на риски для США со стороны Китая. Так, документы подтверждают информацию о том, как Китай согласился поставлять оружие России, не сообщая при этом подробностей.



Однако самым шокирующим является секретное испытание Китаем межконтинентальной баллистической ракеты DF-27, которое ни китайцы, ни США не предавали огласке. Газета Washington Post сообщила, что 25 февраля 2023 года Пекин провел испытание своей новейшей экспериментальной ракеты - МБР DF-27.



Согласно документу, ракета летела в течение 12 минут на расстояние более 2 100 километров. Испытания продемонстрировали "высокую вероятность" прорыва американских систем противоракетной обороны. Утечки, таким образом, обнажили огромный скачок, который Пекин сделал в своей гиперзвуковой программе.



"DF-27 предназначена для повышения способности [Китая] удерживать под угрозой цели за пределами Второй островной цепи и обладает высокой вероятностью прорыва американской системы ПРО", - говорится в ежедневном обновлении разведданных, опубликованном 28 февраля и с тех пор просочившемся в Интернет.



Ранее, в 2021 году, в докладе Пентагона отмечалось, что ракета имеет дальность действия от 5 000 до 8 000 километров. Это означает, что DF-27 может достичь любой цели в Восточной или Юго-Восточной Азии и значительной части Тихого океана, включая Гуам, где расположены стратегические военные базы США.



Новая ракета обладает способностью "гиперзвукового скольжения" в дополнение к увеличенной дальности, что делает ее более мощным "убийцей авианосцев", чем ее предшественники, поскольку она способна маневрировать, чтобы уйти от американской и союзнической противоракетной обороны, говорится в статье Джоша Рогина.



Хотя подробности о новейшей гиперзвуковой ракете остаются скудными, некоторые предыдущие отчеты определили, что DF-27 принадлежит к тому же третьему поколению китайского стратегического ядерного оружия, что и DF-41.