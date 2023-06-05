



Новая сделка: Законопроект о юридических советниках примут на основе консенсуса

В контексте предлагаемой сделки на переговорах о судебной реформе оппозиция согласится на включение законопроекта о юрисконсульте в закон и на ограничение возможности суда ссылаться на основания разумности, взамен коалиция обязуется отложить остальную часть предложенной судебной реформы.



Законопроект о юрисконсультах ограничит срок полномочий любого юрисконсульта министерства, предоставит министрам возможность нанимать частного адвоката для представления министерства, которое юрисконсульт не желает делать, и позволит министру заменить его / ее другим юрисконсультом через комитет.



Законодательство, которое изначально должно было стать частью реформы и теперь будет отменено в соответствии с этой сделкой, включает в себя пункт о приоритете и изменениях в Отборочном комитете судей.



В резиденции президента прокомментировали: “Пока договоренности нет, есть попытка договориться. Резиденция президента еще раз рекомендует не полагаться на тенденциозные и односторонние утечки. Когда договоренности будут достигнуты, они будут представлены общественности полностью и прозрачно”.



Однако, с точки зрения лидеров протеста такая сделка проблематична, так как они скажут, что “обещаниям Нетаниягу нельзя доверять”. Что касается другой стороны, – они скажут, что получат сравнительно небольшие изменения в системе правосудия, но не смогут реализовать основные элементы реформы. Все это говорит о том, что даже если стороны, ведущие переговоры, готовы согласиться с компромиссным предложением, это не означает, что сделка политически осуществима.