



Новая программа от Дании: Украина получила €1 млрд на восстановление

Правительство Дании положило начало новой программе поддержки Украины на 2023 год. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен на брифинге в Одессе сегодня, 28 апреля.



"За последние месяцы мы начали новую программу помощи Украине в 2023 году в объеме 1 млрд евро. Ее основная цель – восстановление Украины. Особое место в этой программе будет занимать восстановление Николаева", – заявил Расмуссен.



Министр добавил, что недавние ракетные атаки РФ на Николаев лишь прибавили решительности Дании в помощи Украине.



"Успеха можно достичь только в партнерстве, как это было достигнуто в случае стран Балтии. Украина напоминает нам, что свобода не дается даром. За свободу надо бороться. Пока вы боретесь, Дания будет с вами", - добавил Расмуссен.



Напомним, сегодня, 28 апреля, в Одессу приехали министры иностранных дел семи стран.