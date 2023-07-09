



У стрелявшим в террористов не будут конфисковывать оружие

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир согласовал с полицией новую политику в отношении гражданских лиц, стреляющих в террористов во время нападений, в соответствии с которой их оружие не будет конфисковано и в отношении них не будет проведено расследование.



Новые принципы призваны побудить граждан носить оружие и использовать его при необходимости в рамках усилий Бен-Гвира по обеспечению большего числа вооруженных израильтян на улицах для отражения террористических атак.



В настоящее время у гражданского лица, стреляющего в нападавшего, обычно отбирают огнестрельное оружие в рамках расследования, иногда на длительный период времени. Их также часто вызывают на допросы, иногда с предупреждением о возможных правонарушениях (хотя крайне редко предъявляются какие-либо обвинения).



Новая политика будет применяться при следующих условиях:

инцидент является терактом националистического толка;

стрелок действовал в целях самообороны;

только нападавший был ранен или убит;

гражданское лицо прекратило стрельбу в тот момент, когда опасность миновала.

В таких случаях огнестрельное оружие будет осмотрено полицией на месте, прежде чем будет возвращено гражданскому лицу, и человек не будет подвергаться длительному допросу.



Хотя изменение процедур призвано побудить людей без колебаний действовать в случае нападения, все же есть опасения, что это может также ослабить спусковые крючки, что может привести к открытию огня, когда такие действия не оправданы.



Во вторник Бен-Гвир заявил, что террористическая атака в Тель-Авиве подтвердила его стремление стимулировать больше израильтян носить оружие после того, как вооруженный гражданский застрелил нападавшего, который ранил семь человек в результате ножевых ранений и тарана.



“Я поздравляю отважного гражданина, который нейтрализовал террориста, предотвратив атаку и спася жизни”, – написал Бен Гвир в Twitter. “Это еще раз доказало важность и эффективность того, что граждане носят оружие. Я призываю тех, кто соответствует критериям, носить оружие”.



Контроль над оружием в Израиле традиционно относительно строг, и лицензии обычно выдаются только тем, кто может продемонстрировать потребность в дополнительной безопасности в своей работе или повседневной жизни. Граждане почти во всех случаях могут владеть одним пистолетом и только 50 патронами одновременно. В соответствии с действующими правилами военная служба дает заявителю право на получение лицензии на оружие только в том случае, если он служил в боевых пехотных частях.



Однако в последние месяцы Бен-Гвир предложил резко расширить критерии, включив в них всех ветеранов боевой службы, в том числе тех, кто служил в бронетанковых и артиллерийских частях и пограничной полиции, а также студентов ешивы Хесдер, прошедших сокращенный военный срок, а также проводят время за учебой в ешиве, и волонтерам службы скорой помощи “Маген Давид Адом”.



Около 22 000 израильтян подали заявки на получение лицензии на оружие в последние месяцы, согласно данным 12 канала, и около 18 000 заявок были удовлетворены.