



Новая модель службы в ЦАХАЛе: будут ли призывать харедим в 18 лет

Армия обороны Израиля и министерство обороны согласовали новую модель воинской службы.



ЦАХАЛ намерен продолжить призыв харедим, которым исполнится 18 лет, несмотря на намерение правительства предоставить ультраортодоксам, посещающим ешиву, освобождение от службы.



Обязательный призыв на военную службу будет составлять 32 месяца с сокращением по решению армии. Средний срок службы составит 28,5 месяцев. Тем, кто служит дольше в боевом порядке, будет поднята зарплата.



Ранее лидеры ультраортодоксальных партий призвали премьер-министра Биньямина Нетаниягу освободить харедим от необходимости служить в 18 лет. В противном случае, они пообещали провалить голосование по бюджету.

