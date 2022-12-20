



Новая мина под "делом 4000"



Бывший председатель Совета по кабельному и спутниковому телевидению, д-р Ифат Бен Хай Сегев, прибыла сегодня утром в окружной суд Иерусалима на последний день дачи показаний в рамках процесса над Нетаниягу.



По прибытии в зал Бен Хай Сегев была встречена одобрительными возгласами некоторых из присутствующих поклонников Нетаниягу: "Вы смелая женщина. Мы с вами".



Следует отметить, что некоторые "ведущие израильские журналисты" ранее обвинили Бен-Хай Сегев в "бибизме" - несмотря на то, что она более 30 лет является активным деятелем партии Авода.



В начале слушаний адвокат защиты Нетаниягу, Боаз Бен-Цур, показал с помощью переписки по электронной почте, которую подтвердила Бен-Хай Сегев, что ускорение процесса утверждения сделки "Безек-Йес" началось еще до того, как Шломо Фильбер пришел в министерство связи, что, очевидно, противоречит тому, что утверждается в обвинительном заключении.



Позже Бен Цур спросил свидетельницу, почему она решила воспользоваться услугами консалтинговой компании, хотя в ее положении совет мог принять решение и без консультаций, на что она ответила: "Я очень старалась подкреплять решения совета информацией и тщательными проверками. Это было сделано в данном случае и во всех других вопросах, которыми занимается совет".