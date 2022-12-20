Новости » Политика
Новая мина под "делом 4000"
20.12.2022 11:39 Аркадий Бочаровский

Новая мина под "делом 4000"


Бывший председатель Совета по кабельному и спутниковому телевидению, д-р Ифат Бен Хай Сегев, прибыла сегодня утром в окружной суд Иерусалима на последний день дачи показаний в рамках процесса над Нетаниягу. 

По прибытии в зал Бен Хай Сегев была встречена одобрительными возгласами некоторых из присутствующих поклонников Нетаниягу: "Вы смелая женщина. Мы с вами". 

Следует отметить, что некоторые "ведущие израильские журналисты" ранее обвинили Бен-Хай Сегев в "бибизме" - несмотря на то, что она более 30 лет является активным деятелем партии Авода.

В начале слушаний адвокат защиты Нетаниягу, Боаз Бен-Цур, показал с помощью переписки по электронной почте, которую подтвердила Бен-Хай Сегев, что ускорение процесса утверждения сделки "Безек-Йес" началось еще до того, как Шломо Фильбер пришел в министерство связи, что, очевидно, противоречит тому, что утверждается в обвинительном заключении.

Позже Бен Цур спросил свидетельницу, почему она решила воспользоваться услугами консалтинговой компании, хотя в ее положении совет мог принять решение и без консультаций, на что она ответила: "Я очень старалась подкреплять решения совета информацией и тщательными проверками. Это было сделано в данном случае и во всех других вопросах, которыми занимается совет".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы