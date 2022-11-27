



Новая карьера Нафтали Беннета

Хотя его правительство все еще находится у власти, бывший премьер-министр Нафтали Беннет уже запланировал лекционное турне по всему миру, и одной из первых его остановок станет Австралия - как сообщает газета Исраэль Хайом.



Беннет планирует прочитать три лекции в этой стране в конце февраля. О проведении лекций договорились после того, как Беннет ушел в отставку со всех своих постов в правительстве и Кнессете.



Несколько месяцев назад Беннет опроверг объявление в газете Jerusalem Post, согласно которому он начал координировать лекционное турне за границу еще в те дни, когда занимал пост альтернативного премьер-министра.



Офис Беннета ответил на это: "После более чем десятилетней службы в израильских правительствах в качестве министра экономики, министра образования, министра обороны и премьер-министра, Нафтали Беннет является частным лицом, и в следующем календарном году он отправится в лекционное турне по всему миру.



Кроме того, он регулярно читает лекции на добровольной основе в школах предварительной военной подготовки и для солдат, и будет с любовью продолжать делать это."

