



Новая инициатива министра туризма

Министерство туризма борется с грязью и запущенностью в городах, являющихся туристическими центрами Израиля: новая инициатива министра Константина Развозова, в рамках которой представители Минтуризма будут сообщать о недостатках в поддержании чистоты и санитарно-гигиенического состояния таких городов. Эти показатели станут условием получения бюджетных средств от государства.







Министерство туризма сознает, что инвестиций в инфраструктуру, рекламы Израиля как туристического направления и строительства большего количества отелей недостаточно, если улицы главных туристических центров страны замусорены и непривлекательны. Именно поэтому Министерство ставит условие для получения его будущих бюджетов: повышение качества уборки, поддержания чистоты и порядка. Должностные обязанности представителей Министерства туризма в городах-туристических центрах Израиля будут расширены: теперь они будут составлять инспекционные отчеты, которые будут передаваться на рассмотрение властям. Если недостатки не будут устранены, рейтинг города в статистике Министерства снизится, и местные власти, не обеспечившие надлежащее обслуживание и уборку туристических объектов и зон в городе, получат меньше бюджетов.



Министр туризма Константин Развозов (Еш Атид): «Грязь и неухоженность снижают привлекательность отпуска в Израиле. Абсурдна ситуация, при которой государство вкладывает деньги, чтобы привлечь туристов, а туристы потом пишут в социальных сетях негативные отзывы о непривлекательности израильских городов. Никто не хочет отдыхать в грязном, неухоженном месте, поэтому в рамках многочисленных шагов по развитию туризма в Израиле мы будем предъявлять эти требования к тем, кто отвечает за состояние наших туристических объектов».