



Новая инициатива министра Шломо Караи по защите детей в Интернете

Министр связи д-р Шломо Караи в четверг направил письма министрам правительства и предложил им присоединиться к нему в создании межведомственной группы для изучения защиты детей в Интернете.



Команда будет работать над выявлением и картированием нормативных и технологических инструментов для фильтрации контента на мобильных устройствах, одновременно изучая работу, проделанную правительством в этой области, с целью блокировки оскорбительного контента.



Команда изучит способы предоставления инструментов для эффективной и всесторонней фильтрации оскорбительного контента на мобильных устройствах на благо израильских детей.



В свете национальной важности продвижения защиты детей и молодежи в Интернете, постоянного увеличения случаев причинения вреда детям через Интернет, а также в связи с активностью правительства в этом вопросе, министр решил создать команду и направил приглашения присоединиться министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, министру образования Йоаву Кишу, министру юстиции Яриву Левину, министру благосостояния Яакову Марги и министру внутренних дел депутату Кнессета Майклу Малкиали.



"Дети и молодежь проводят много времени, используя и просматривая социальные сети на своих мобильных устройствах, и значительная часть их социальной и эмоциональной жизни сегодня проходит виртуально. Наряду со многими преимуществами Интернета, который позволяет прогрессировать, развивать технологии и сокращает социальное неравенство, это также ведет к ухудшению здоровья и создает реальную опасность для наших детей.

«Я призываю все заинтересованные стороны, в том числе организации третьего сектора, которые привлекли мое внимание к этой болезненной проблеме, стать партнерами в процессе повышения безопасности детей и подростков в Интернете, чтобы сделать инструмент проверки доступным для каждого родителя на благо безопасности и благополучия детей Израиля", — сказал Караи.

