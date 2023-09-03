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Новая эпоха: глава Сената Марокко совершит исторический визит в Израиль
03.09.2023 12:56 Алина Груднева

Новая эпоха: глава Сената Марокко совершит исторический визит в Израиль

Глава Сената Марокко Энаам Майара прибудет 7 сентября с историческим визитом в Израиль.

Он намерен встретиться со своими израильскими коллегами в Кнессете. 

Майара станет первым марокканским чиновником, посетившим Кнессет. Его будут приветствовать на церемонии, на которой будут представлены марокканский флаг и гимн.

Политик распишется в официальной гостевой книге, а затем он и его делегация отправятся на встречу со спикером Кнессета Амиром Оханой, по итогам которой будет сделано официально заявление для прессы.

"Это беспрецедентный визит, который свидетельствует о новой эпохе в отношениях между Израилем и Марокко. Раньше о подобном можно было только мечтать", — прокомментировал Охана.

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