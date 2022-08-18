



Новая драма в деле Задорова



12-й канал израильского ТВ сообщает о новых заключениях судебно-медицинских экспертов в деле об убийстве Таир Рада в Кацрин в 2006 году.



Месяц назад Институт Судебной Медицины по требованию защиты обвиняемого, Романа Задорова организовал сложное тестирование образцов волос найденных на месте убийства. Тестирование проводилось с применением технологий митохондриального секвенирования.



Было установлено, что волос мог принадлежать Адиру Хабани, бывшему любовнику Оли Кравченко. В то же время, исключается возможность того, чтобы волос принадлежал Задорову или Кравченко.



Тесты проведены в США.



Проведенный тест - после уже проведенного подобного ранее, еще более сужает круг вероятных носителей такого профиля ДНК - и в нем остается Хабани.



Источник, близкий к следствию сообщил: “Если после первого подобного теста проведенного в 2018 году возможность совпадения ДНК Хабани была один к нескольким десяткам тысяч, и после второго - один к нескольким тысячам, то теперь это вероятность сократилась до одного к нескольким сотням”.



Результаты тестов переданы прокуратуре и защите.

