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Новая должность Суровикина. Куда "сплавили" генерала Армагеддона
28.08.2023 08:34 Аркадий Бочаровский

Новая должность Суровикина. Куда "сплавили" генерала Армагеддона

Стала известна новая должность генерала Сергея Суровикина  после увольнения с должности главнокомандующего ВКС. Об этом сообщили на сайте Минобороны РФ.

«Генерал Армагеддон» останется главой координационного комитета по вопросам ПВО при совете в Минобороны СНГ.

Напомним, Суровикина уволили с должности главнокомандующего ВКС РФ 22 августа 2023 года. Заменил его на должности генерал-полковник Виктор Афзалов. Официальной информации о судьбе Суровикина не раскрывали, однако изначально предполагалось, что его уволят с военной службы. Кроме того, в отставку ушли заместитель генерала Андрей Юдин и командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал Николай Гостев.

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