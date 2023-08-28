



Новая должность Суровикина. Куда "сплавили" генерала Армагеддона

Стала известна новая должность генерала Сергея Суровикина после увольнения с должности главнокомандующего ВКС. Об этом сообщили на сайте Минобороны РФ.



«Генерал Армагеддон» останется главой координационного комитета по вопросам ПВО при совете в Минобороны СНГ.



Напомним, Суровикина уволили с должности главнокомандующего ВКС РФ 22 августа 2023 года. Заменил его на должности генерал-полковник Виктор Афзалов. Официальной информации о судьбе Суровикина не раскрывали, однако изначально предполагалось, что его уволят с военной службы. Кроме того, в отставку ушли заместитель генерала Андрей Юдин и командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал Николай Гостев.