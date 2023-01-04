



Норвежский закон: первый министр от "Ликуда" отказался от места в Кнессете

В среду, 4 января, министр культуры и спорта Мики Зоар освободил место в Кнессете.



Он стал первым министром от "Ликуда", который пошел на такой шаг в рамках "норвежского закона".



По словам источников, вопрос о том, кто из 17 министров уйдет в отставку с поста депутатов Кнессета, вызвал некоторую напряженность во фракции, состоящей из 32 депутатов.



Согласно ожиданиям, его место, вероятно, займет уроженец Канады Дан Иллуз. По словам источников, к присяге вместо Зоара он будет приведен, скорее всего, на следующей неделе.



По правилам, до пяти министров от "Ликуда" могут передать свои места в Кнессете. Однако премьер-министр Биньямин Нетаниягу обдумывает увеличение их числа до 10.