



Норвежская разведка подозревает российские рыболовные суда в шпионаже

Норвежские службы разведки и безопасности «постоянно следят за активностью российских рыболовных судов у побережья Норвегии». Об этом рассказала министр юстиции и чрезвычайных ситуаций страны Эмили Энгер Мель.



По ее словам, в Норвегии «повысили приоритетность работы по противодействию незаконной разведывательной деятельности», а правительство выделило более 100 миллионов норвежских крон на усиление разведки.



В последнее время на Норвегию оказывают все большее давление, как на единственную европейскую страну, которая не закрыла порты для российских рыболовных судов.



Норвежская разведка считает, что на российских рыболовецких траулерах могут располагаться военное оборудование для слежения и шпионажа, беспилотники, а также оборудование для перерезания газовых труб.



Среди тех, кто хочет, чтобы российские рыболовные суда не заходили в норвежские порты – партии левых, зеленых, украинские власти и исследователи Военно-морской академии, которые называют российский трафик в норвежских портах «ахиллесовой пятой».



Тем не менее, министерство юстиции подтвердило, что правительство Норвегии не собирается закрывать норвежские порты для российских рыболовных судов. Исключение основано на обзоре норвежско-российского управления рыболовством.





