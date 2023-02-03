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Норвегия закажет у Германии 54 новых танка
03.02.2023 13:20 Евгения Маркова

Норвегия закажет у Германии 54 новых танка

Норвегия закажет 54 новых танка Leopard 2 немецкого производства для своей армии у Krauss-Maffei Wegmann Group и получит опцион на покупку еще 18 танков позднее, сообщило правительство Норвегии в пятницу.

"Мы гарантируем, что у нас будут такие же танки, как у наших скандинавских соседей и многих ключевых союзников по НАТО. Это еще больше укрепляет наши отношения с Германией", — заявил на пресс-конференции премьер-министр Йонас Гар Штёре.

Северный член НАТО, который имеет 196-километровую арктическую границу с Россией, планировал выбрать либо танки Leopard 2 A7 немецкого производства, либо конкурирующий K2 Black Panther корейского производства производства Hyundai Rotem.

Первоначально Норвегия планировала приобрести 72 танка, но в последние месяцы обсуждалась возможность закупки в сокращенном масштабе после того, как министр обороны страны рекомендовал потратить больше средств на вертолеты, беспилотники и дальнобойную артиллерию.
 

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