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Норвегия высылает 15 российских дипломатов за шпионаж
13.04.2023 15:07 Ирина Демьянова

Норвегия высылает 15 российских дипломатов за шпионаж

Норвегия объявила персонами нон-грата 15 российских дипломатов. Их высылаются из страны через шпионаж.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Норвегии.

Данное решение является ответом на изменение ситуации в Европе, которая привела к усилению разведывательной угрозы со стороны России. В Норвегии подчеркивают, что россияне являются действующими офицерами разведки, работавшими под дипломатическим прикрытием.

"15 офицеров разведки занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом", - заявила министр иностранных дел Анникен Хейтфельдт.

Глава МИД добавила, что Россия представляет наибольшую разведывательную угрозу для Норвегии. По ее словам, деятельность шпионов отслеживалась в течение длительного времени.


 

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