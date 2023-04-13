



Норвегия высылает 15 российских дипломатов за шпионаж

Норвегия объявила персонами нон-грата 15 российских дипломатов. Их высылаются из страны через шпионаж.



Об этом заявило Министерство иностранных дел Норвегии.



Данное решение является ответом на изменение ситуации в Европе, которая привела к усилению разведывательной угрозы со стороны России. В Норвегии подчеркивают, что россияне являются действующими офицерами разведки, работавшими под дипломатическим прикрытием.



"15 офицеров разведки занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом", - заявила министр иностранных дел Анникен Хейтфельдт.



Глава МИД добавила, что Россия представляет наибольшую разведывательную угрозу для Норвегии. По ее словам, деятельность шпионов отслеживалась в течение длительного времени.





