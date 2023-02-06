



Норвегия выделит Украине пакет помощи на $7 млрд

Правительство Норвегии заявило, что планирует выделить пакет помощи Украине на сумму 75 млрд крон ($7,3 млрд), а также дополнительную помощь другим странам, пострадавшим от войны. План рассчитан на пять лет, сообщает Би-Би-Си.



"Мы предлагаем, чтобы Норвегия сделала обязательный к исполнению долгосрочный вклад в Украину", - сказал журналистам премьер-министр Йонас Гар Стёре.



"Мы рассчитываем выделить Украине по 15 миллиардов крон в год в течение пяти лет, то есть 75 миллиардов крон", - добавил он.



Доходы Норвегии выросли до рекордного уровня после вторжения России в Украину, из-за резкого скачка цен на газ.



Столкнувшись с критикой со стороны некоторых стран и части оппозиции из-за косвенного получения прибыли от войны, Стёре в конце прошлого года объявил о плане предоставления многолетней помощи Украине, однако тогда не уточнил объем выделенных средств, пишет Reuters.



В 2023 году половина помощи будет направлена на военные нужды, а остальная часть потрачена на гуманитарную помощь, но это разделение может измениться в последующие годы, сказал премьер-министр.



Правительство Стёре должно еще получить одобрение парламента, однако главная оппозиционная партия Норвегии уже заявила, что поддержит инициативу.



В 2022 году Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Европу из-за сокращения поставок российского газа. Она также является крупнейшим в Европе нефтедобытчиком.