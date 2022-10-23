



Норвегия считает, что Россия может атаковать ее нефтегазовые объекты



Хотя и Норвегия не имеет общей границы с Россией, однако ей приходится быть постоянно на страже. Регулярно появляются сообщения о задержании российских граждан норвежскими патрульными из-за запуска дронов вблизи нефтедобывающих предприятий. Очевидно, Москва не хочет честно конкурировать с Осло на энергетическом рынке Европы



Информационное агентство Associated Press сообщает, что все чаще неизвестные летательные аппараты подмечают норвежские нефтегазовики над своими головами.



Поскольку Норвегия заменила Россию как главный источник природного газа в Европе, военные эксперты подозревают, что беспилотные летательные аппараты – дело рук Москвы. Среди возможных мотивов полетов дронов – шпионаж, диверсия и запугивание, отметили в издании.



Руководитель группы по вопросам Северного моря Амунд Ревхейм заявил, что более 70 работников свидетельствуют, что видели дроны вблизи своих предприятий. Скорее всего, ими управляют с судов или подводных лодок поблизости.



Научный сотрудник Королевской военно-морской академии Столе Ульриксен убежден , что норвежские газопроводы являются, вероятно, самой важной целью в Европе для Путина.



Важно, что операторы нефтегазовых платформ говорили, что видели неподалеку исследовательские суда под российскими флагами. Эксперты подчеркивают, что разница между российскими гражданскими и военными кораблями минимальна. "Исследовательские" суда можно справедливо охарактеризовать как "шпионские корабли".



Правительство Норвегии направило для патрулирования морских объектов военные суда, корабли береговой охраны и истребители.



Кроме того, норвежская национальная гвардия разместила своих солдат вокруг наземных нефтеперерабатывающих предприятий.



Помочь Норвегии охранять свои заводы могут также союзники из НАТО. Премьер-министр Йонас Гар Стере пригласил ВМС Великобритании, Франции и Германии помочь норвежским солдатам патрулировать район.