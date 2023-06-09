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Норвегия продаст Румынии 32 истребителя F-16
09.06.2023 17:21 Ирина Демьянова

Норвегия продаст Румынии 32 истребителя F-16

Норвегия продаст Румынии 32 истребителя F-16 после того, как соглашение было одобрено США.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Норвегии.

"Мы сейчас выполняем соглашение, подписанное в ноябре прошлого года, о продаже норвежских истребителей F-16 румынским вооруженным силам. Это станет важным вкладом в усиление противовоздушной обороны страны-члена НАТО... Продажа была одобрена как норвежскими, так и американскими властями", – сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Перед отправкой в Румынию все самолеты должны пройти техническое обслуживание. Поэтому Минобороны Норвегии продлило соглашение с компанией Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) на техническое обслуживание истребителей F-16 для продажи Румынии.

Соглашение предусматривает подготовку  32 истребителей.
 

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