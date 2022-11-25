



Норвегия передала Украине новую партию военной помощи

Норвегия передает Украине артиллерийскую установку и зимнюю военную одежду. Страна продолжит поддерживать вооруженные силы Украины и в будущем. Об этом сообщает заявил министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам.



«В общей сложности мы дарим зимнюю одежду на 250 миллионов норвежских крон. Мы стараемся его как можно скорее передать Украине. Холодная пора наступает быстро” , - заявил Грамм.



В эту партию помощи вошло следующее:

1 самоходная артиллерийская установка M109 калибра 155 мм;

20 тысяч запчастей для ранее предоставленных таких артустановок;

55 тысяч единиц зимней военной одежды;

55 тысяч перевязочных материалов и индивидуальных пакетов;

30 тысяч сухпайков.

Министр добавил, что Украине необходимо оружие, боеприпасы и снаряжение, чтобы продолжать свою оборонную борьбу. Он заверил, что Норвегия продолжит поддерживать ВСУ.Напомним, что Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн долларов. Также Норвегия выделит около 144 миллиона долларов в поддержку Украины.