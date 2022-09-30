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Норвегия, Дания, Швеция и Исландия о диверсиях на "Северных потоках"
30.09.2022 18:36 Алина Груднева

Норвегия, Дания, Швеция и Исландия о диверсиях на "Северных потоках"

Норвегия, Дания, Швеция и Исландия прокомментировали диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море.

 
Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны указанных стран.
 
Они выразили обеспокоенность авариями на "Северных потоках". Главы оборонных ведомств назвали диверсии дерзкой атакой на энергетическую инфраструктуру Европы и попыткой дестабилизировать ситуацию в сфере безопасности.
 
Многие аналитики утверждают, что за утечками газа стоит сама Россия. Между тем, президент РФ Владимир Путин сегодня обвинил в диверсии Запад.

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