



Нормализация саудовско-израильских отношений срывается после нападения ХАМАСа

Официальный представитель США заявил, что пока "преждевременно" обсуждать последствия нападения, в результате которого погибли сотни людей, однако эксперты в области дипломатии считают, что война неизбежно осложнит и без того непростой путь к заключению соглашения.



Своим внезапным нападением на Израиль ХАМАС нанес серьезный удар по темпам реализации соглашения между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США.



Президент США Джо Байден, стремящийся к крупной дипломатической победе перед выборами, настаивал на заключении соглашения, и в ближайшие недели ожидались новые переговоры.



"На этот холм всегда было трудно взобраться, и этот холм стал намного круче", – сказал Брайан Катулис, вице-президент по политике Института Ближнего Востока в Вашингтоне, после жестокого нападения из Газы.



По его словам, насилие привлекает внимание к спорам между Израилем и палестинцами и "затрудняет замалчивание этих сложных вопросов, как это было сделано в Авраамовых соглашениях 2020 года".



Фактический правитель Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед бин Салман, в последнее время говорит о прогрессе в отношениях с Израилем, но при этом настаивает на продвижении палестинского вопроса, который считается приоритетным для короля Салмана.



В субботу, 7 октября, министерство иностранных дел Саудовской Аравии вернулось к привычным формулировкам, заявив в своем заявлении, что королевство предупреждало о "взрывоопасной ситуации в результате продолжающейся оккупации и лишения палестинского народа его законных прав".



Азиз Альгашиан, эксперт по саудовско-израильским отношениям, считает, что это заявление было призвано развеять любые представления о том, что королевство будет отдавать приоритет нормализации отношений в ущерб поддержке палестинцев.



"Подобная ситуация заставила Саудовскую Аравию вернуться к своей традиционной роли", – сказал он. "Нетаниягу поставил еще одно препятствие на пути переговоров о нормализации отношений, поскольку заявил, что теперь это война. Я не ожидаю, что нормализация будет происходить на фоне войны".

