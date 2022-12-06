



"Нормализация между Израилем и Саудовской Аравией неизбежна"

Саудовская Аравия работает над нормализацией отношений с Израилем, на установление которых потребуется время.



Об этом сообщает i24NEWS со ссылкой на заявление высокопоставленных лиц.



Уточняется, что в прошлом месяце министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр встретился с лидерами еврейской общины в США. Он им сказал, что формальные связи между его страной и Еврейским Государством неизбежны, и это лишь вопрос времени.



"Это займет больше времени, и мы не должны ставить обоз впереди лошади. Необходимо дать этому процессу созреть", — сказал Аль-Джубейр.



Также уточняется, что в прошлом месяце наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман представил Белому Дому список условий, при которых Саудовская Аравия должна продвигаться к нормализации отношений. Палестинская автономия и конфликт между Израилем и палестинцами не упоминались.