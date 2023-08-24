Новости » Политика
Нормализация между Израилем и Саудовской Аравией: какие есть препятствия
24.08.2023 18:05 Алина Груднева

Нормализация между Израилем и Саудовской Аравией: какие есть препятствия

На пути к нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией есть серьезные препятствия.

По словам аналитиков, Эр-Рияд четко дал понять, что соглашения не будет до тех пор, пока правительство Биньямина Нетаниягу с такими фигурами, как Бецалель Смотрич, у власти.

Более того, считается, что для реализации нормализации отношений потребуются серьезные уступки, включая вопрос о поселениях и активное взаимодействие израильтян с палестинцами. Еще одной проблемой является требование Саудовской Аравии, кроме оборонного пакта с США, относительно собственной ядерной программы.

"Путь к мирному соглашению между Израилем и Саудовской Аравией полон препятствий. Однако уравновешивание стремлений с политическими реалиями и рассмотрение альтернатив всеобъемлющему оборонному пакту может оказаться осуществимым в нынешних условиях", - считают аналитики.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы