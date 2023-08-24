



Нормализация между Израилем и Саудовской Аравией: какие есть препятствия

На пути к нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией есть серьезные препятствия.



По словам аналитиков, Эр-Рияд четко дал понять, что соглашения не будет до тех пор, пока правительство Биньямина Нетаниягу с такими фигурами, как Бецалель Смотрич, у власти.



Более того, считается, что для реализации нормализации отношений потребуются серьезные уступки, включая вопрос о поселениях и активное взаимодействие израильтян с палестинцами. Еще одной проблемой является требование Саудовской Аравии, кроме оборонного пакта с США, относительно собственной ядерной программы.



"Путь к мирному соглашению между Израилем и Саудовской Аравией полон препятствий. Однако уравновешивание стремлений с политическими реалиями и рассмотрение альтернатив всеобъемлющему оборонному пакту может оказаться осуществимым в нынешних условиях", - считают аналитики.