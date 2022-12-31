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31.12.2022 12:51 Аркадий Бочаровский

Норкин о скандале с израильскими паспортами Пугачевой и Галкина: мне конец

Российские СМИ продолжают раздувать скандал с получением израильского гражданства Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Свое слово решил сказать ведущий А. Норкин.

«Мне капец, все. 31 марта я не въеду больше в Израиль. Заголовок: "Пугачева и Собчак лишили Норкина возможности репатриироваться". Если отменят этот кусочек в законе о возвращении… Мой цимес какой – я внук. Сейчас я могу приехать с абсолютно всеми правами на репатриацию», - сказал Норкин.

«А вам зачем? Что вы так нервничаете? Вы что, релокант?» - отреагировал ведущий Иван Трушкин.

«Потому что из-за Ксении Анатольевны Собчак я таки теряю потенциальную возможность умереть на исторической родине», - отметил Норкин.
«Андрей Владимирович, ваша нервозность на этот счет как-то меня напрягает», - признался Трушкин.

Норкин дал понять, что пошутил, говоря о нервной реакции на проблемы звездных «репатриантов» в Израиль.
 

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