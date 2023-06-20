



Номер два в списке Еш Атид уходит из Кнессета



Депутат Кнессета Орна Барбивай из Еш Атид, как ожидается, объявит завтра (в среду) о своем участии в выборах на пост мэра Тель-Авива-Яффо.



Барбивай будет официальным кандидатом от Еш Атид на выборах в Тель-Авив-Яффо и пользуется поддержкой председателя партии Яира Лапида.



Барбивай, который стала первой женщиной-генералом в ЦАХАЛе, вступила в партию в 2019 году и является членом Кнессета с 21-го созыва.



Барбивай будет единственным депутатом от Еш Атид, который будет участвовать в муниципальных выборах, и ради этого она сложит с себя полномочия члена Кнессета по требованию председателя партии Яира Лапида.