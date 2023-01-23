



Ночные бдения в Кнессете: депутаты готовятся к битве за "норвежский закон"

Председатель фракции "Ликуд" Офир Кац сообщил своим коллегам по партии, что их ожидает долгая ночь в Кнессете, поскольку оппозиция планирует бороться с последними двумя чтениями законопроекта о расширении так называемого "норвежского закона".



В случае принятия законопроекта, в закон о Кнессете будут внесены изменения, позволив большему количеству депутатов от крупных фракций занять министерские посты, передав свои мандаты другим членам своей партии.



Законопроект также создаст механизм, позволяющий маленьким фракциям тоже использовать этот пункт.



"Ликуд" продвигает эту поправку, чтобы увеличить свою парламентскую власть после назначения 17 министров из 32 депутатов своей фракции. Новый законопроект позволяет фракциям, состоящим из 10 и более депутатов, заменить треть своих депутатов, что позволит "Ликуд" назначить до 10 новых депутатов.



