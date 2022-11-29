



Ночной арест троих подозреваемых в Нахаф

Этой ночью в Галилее в поселке Нахаф полиция арестовала троих жителей по подозрению в причастности к стрельбе в этом населенном пункте. В результате происшествия молодой человек 20 лет получил пулевые ранения средней тяжести.



Как только на пульт поступило сообщение об инциденте, полиция отправилась на место событий и провела обыск в доме подозреваемых. В ходе расследования были получены определенные улики и доказательства причастности обвиняемых в перестрелке. В частности был найден автомобиль и маски.



Суд в Акко оставил задержанных под стражей до завтрашнего дня.

