



Нобелевский лауреат - противникам реформ: на самом деле все наоборот



Лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Исраэль Уман поддерживает реформу судебной системы и считает, что компромисс может быть достигнут: "Один из вариантов в духе компромисса президента - это хорошая возможность", - сказал Уман в интервью ynet.



"Реформа не решит всех проблем правовой системы, но надо же с чего-то начинать", - говорит профессор Исраэль Уман, лауреат Нобелевской премии по экономике и подписавший "Письмо профессоров" в пользу правовой реформы, продвигаемой правительством.



"Те, кто выступает против реформы, кричат о демократии, но на самом деле все наоборот", - объясняет Уман. "Диктатура находится в руках суда и судебной системы, они могут решать, что хотят, и нет ничего, что могло бы их остановить".



Что вы думаете о предложениях президента?



"Компромисс в духе президентского плана - это хороший вариант. Есть определенные вещи, по которым можно найти компромисс. Моя позиция не обязательно совпадает с позицией Ротмана и Левина. Они не готовы остановить законодательный процесс, но на пути к нему они определенно готовы слушать и готовы говорить".



Поддерживаете ли вы изменение в комитете по назначению судей?



"Это самый важный раздел реформы в моих глазах. Сегодня судьи имеют решающую власть в комитете, и те, кто не следует идеологии и ценностям суда, потерпели неудачу. Везде в мире судей выбирают политические партии, и я думаю, что не будет ничего страшного, если коалиция будет иметь решающий голос в комитете. В любом случае, судей 15, и только четверо могут смениться в ближайшие годы, так что нечего бояться, что суд вдруг превратится в диктатуру."



Что насчет пискат а-итгабрут и отмене законов?



"Признание законов недействительными должно быть возможным, но не так легко, как сейчас. Сегодня коллегия из трех судей может признать недействительным закон, принятый Кнессетом, при наличии двух судей "за" и одного "против", и это необходимо изменить. Отмена законов в серьезной форме, в составе всех судей и подавляющим большинством. Сегодня нет органа, который мог бы контролировать судебную власть и юридических советников премьер-министра и правительства. Юридические советники должны быть представителями министерств, а не правовой системы".



Где сегодня главная проблема в судебной системе?



"В том, что суд очень активен и занимает позиции, которые не совпадают с позицией большинства народа, как это стало ясно на последних выборах. Нам нужны изменения в правовой системе, потому что сегодня ее ничто не останавливает, и это невозможно. Демократия - это не только права личности, это также правление народа, а не правление элиты".



Что вы думаете о предостережениях экономистов против реформы?



"В этой реформе нет ничего, что могло бы негативно повлиять на экономику, наоборот. Она может укрепить экономику, когда не будет вмешательства судебной власти в бизнес. Что может быть вредным, так это сами разговоры о вреде для экономики экономистов. У этих людей есть имя, и когда они говорят, что это может навредить экономике, то это слышат бизнесмены или инвесторы. Это грубая безответственность. Экономисты, подписавшие эти заявления, наносят вред экономике".