



Нобелевский лауреат о судебной реформе: "Быть израильтянином будет позорно"

Среди 100 высокопоставленных израильских экономистов, которые предупредили о том, что судебная реформа может нанести ущерб экономике, был лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Даниэль Канеман.



Как сообщает Globes, Канеман заявил, что реформа принесет ощутимые результаты в экономике Израиля.



"Реформа - это катастрофа не только с точки зрения ценностей. Она будет иметь ощутимые результаты в экономике, в политическом статусе Израиля и, в конечном итоге, в его безопасности. Израиль больше не будет считаться демократией в глазах всего мира. Присоединение к Венгрии и Турции - так об этом говорят сегодня в США и Европе. Реформа связывает Израиль со странами, которые притворяются демократиями, но не являются таковыми", - заявил ученый.



Что касается влияния на экономику Канеман сказал: "Ущерб экономике будет в первую очередь как отверженной стране. Несомненно, это скажется на инвестициях. Произойдет большое падение лучших слоев населения. Израиль тоже".



На вопрос о том, что академические круги США говорят о ситуации, Даниэль Канеман ответил: "Быть ​​израильтянином будет позором. Это, несомненно, получит широкое распространение. В США - среди тех, кто читает New York Times и Washington Post, являющиеся определенной элитой, Венгрия и Турция считаются странами которые притворяются демократиями, и Израиль присоединяется к ним. Это сравнение появляется везде, где вы сейчас пишете об Израиле".