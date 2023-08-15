



Нобелевский лауреат: если бы Нетаниягу хотел стать диктатором - он бы им стал



Профессор Ада Йонат, лауреат Нобелевской премии по химии, поддержала петиции, поданные против ограничения применения “оснований разумности” в судебной практике.



Профессор резко обрушилась критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу в интервью, которое она дала радио “Решет Бет”.



“Если бы Нетаниягу мог стать диктатором - я думаю, он бы им стал”, - сказала она. Она добавила: "Премьер-министр должен был придерживаться своих слов о том, что реформа “основания разумности” будет ограниченной. Премьер-министр пообещал, и мы ему поверили? Он доказал, что он умнее нас и делает то, что ему выгодно в данный момент. Он не выполнил своих обещаний, так почему я должен верить ему сейчас? "



По поводу того, что правительство Нетаниягу было избрано демократическим большинством, ученая задалась вопросом: "Кто-нибудь проверил, действительно ли миллионы людей, голосовавших за эти партии, знали, что результат будет именно таким? Они думали о стоимости жизни, о жилищных проблемах. Я не знаю практически ни одного человека, который бы думал, что выбирает партию, потому что та изменит принципы применения основания разумности. Я не сторонник невыполнимых обещаний народу и, тем более, тех, что касаются конституционной революции".



