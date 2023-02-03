



Нобелевский лауреат Эбади: революционный процесс в Иране необратим

Иранский лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади заявила, что смерть в заключении молодой иранской курдской женщины в прошлом году спровоцировала необратимый "революционный процесс", который в конечном итоге приведет к краху Исламской Республики.



Убежденный критик клерикального истеблишмента, правившего в Иране после Исламской революции 1979 года, Эбади была одной из самых откровенных сторонниц антиправительственных демонстраций.



Как и многие критики иранских властей, Эбади считает, что нынешняя волна протестов стала самым смелым вызовом легитимности истеблишмента.



"Этот революционный процесс подобен поезду, который не остановится, пока не достигнет конечного пункта назначения", — сказала Эбади, которая получила Нобелевскую премию мира в 2003 году за свою работу по защите прав человека и с 2009 года находится в изгнании в Лондоне.



Эбади, выступая в телефонном интервью из Лондона, сказала, что применение государством смертоносного насилия усилит гнев простых иранцев по отношению к духовным лидерам, потому что их недовольство остается без внимания.



"Протесты приняли другую форму, но они не закончились"», — сказала Эбади.



По словам Эбади, чтобы отстранить клерикальный истеблишмент Ирана от власти, Запад должен предпринять "практические шаги", такие как снижение уровня дипломатических отношений с Ираном путем отзыва послов из Тегерана, и избегать заключения любых соглашений с Исламской Республикой, включая ядерную сделку.

