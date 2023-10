Нобелевская премия мира в 2023 году вручена иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади.



Ее наградили за защиту прав женщин в Исламской Республике.



"Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2023 года Наргиз Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех", – сказано в официальном заявлении.



Активистка неоднократно попадала в заключение в Иране. Глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен пояснила, когда объявляла имя лауреата, что Наргиз в настоящее время находится в тюрьме.



"Наргиз Мохаммади приговорена к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетьми, и находится в тюрьме прямо сейчас, пока я произношу эти слова", - пояснила она.

