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"Ноам" в ярости: Нетаниягу еще не встретился с Ави Маозом
08.11.2022 11:00 Ольга Белозерова

"Ноам" в ярости: Нетаниягу еще не встретился с Ави Маозом

Официальные лица партии "Ноам" атаковали "Ликуд", поскольку лидера "Ноам" Ави Маоза не пригласили на встречу с Биньямином Нетаниягу.

При этом, коллеги Маоза - Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир - уже провели переговоры с лидером будущей коалиции. 

Об этом сообщает "Аруц Шева". 

"Если в "Ликуде" есть элементы, которые не заинтересованы в том, чтобы "Ноам" был партнером по коалиции, тогда мы можем рассмотреть возможность остаться вне коалиции и создать оппозиционную партию справа от правительства", - заявили в партии. 

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