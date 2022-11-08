



"Ноам" в ярости: Нетаниягу еще не встретился с Ави Маозом

Официальные лица партии "Ноам" атаковали "Ликуд", поскольку лидера "Ноам" Ави Маоза не пригласили на встречу с Биньямином Нетаниягу.



При этом, коллеги Маоза - Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир - уже провели переговоры с лидером будущей коалиции.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Если в "Ликуде" есть элементы, которые не заинтересованы в том, чтобы "Ноам" был партнером по коалиции, тогда мы можем рассмотреть возможность остаться вне коалиции и создать оппозиционную партию справа от правительства", - заявили в партии.