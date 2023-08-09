Ноам Солберг назначен третьим членом комиссии по назначениям судей от БАГАЦа
Судья Ноам Солберг был назначен членом комитета по назначениям судей.
Сольберга назначили вместо вице-президента БАГАЦа, судьи Узи Фогельмана, который завершил свой трехлетний срок и заменяется по системе старшинства следующим за ним ветераном.
Солберг, считающийся “консервативным” судьей, будет входить в комитет вместе с судьей Ицхаком Амитом. В комиссию также входит президент БАГАЦа Эстер Хают до ее выхода на пенсию в октябре этого года.