



Ноам Солберг назначен третьим членом комиссии по назначениям судей от БАГАЦа

Судья Ноам Солберг был назначен членом комитета по назначениям судей.



Сольберга назначили вместо вице-президента БАГАЦа, судьи Узи Фогельмана, который завершил свой трехлетний срок и заменяется по системе старшинства следующим за ним ветераном.



Солберг, считающийся “консервативным” судьей, будет входить в комитет вместе с судьей Ицхаком Амитом. В комиссию также входит президент БАГАЦа Эстер Хают до ее выхода на пенсию в октябре этого года.



