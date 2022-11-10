



Ноам предоставила рекомендации Герцог

Ноам рекомендует президенту Ицхаку Герцогу вручить мандат на формирование правительства Биньямину Нетаниягу.

Соответствующее заявление Ави Маоз сделал во время встречи с Герцогом вечером, 10 ноября.

Ноам баллотировалась вместе с Религиозными сионистами и Оцма-Йехудит . В следующем Кнессете в нее будет входить один лишь Маоз.

Во время встречи Герцог упрекнуть Ноам за ее анти-ЛГБТ-политику.

"Любовь к Израилю, на мой взгляд, принадлежит всем, кто живет на этой земле. Было беспокойство по поводу того, что вы сказали о ЛГБТ-сообществе. Все люди были созданы по образу Божьему, и мы должны уважать каждого. У нас есть только одно Государство Израиль. Это относится и к вашей партии", — сказал он.