Ноам предоставила рекомендации Герцог
Ноам рекомендует президенту Ицхаку Герцогу вручить мандат на формирование правительства Биньямину Нетаниягу.
Соответствующее заявление Ави Маоз сделал во время встречи с Герцогом вечером, 10 ноября.
Ноам баллотировалась вместе с Религиозными сионистами и Оцма-Йехудит. В следующем Кнессете в нее будет входить один лишь Маоз.
Во время встречи Герцог упрекнуть Ноам за ее анти-ЛГБТ-политику.
"Любовь к Израилю, на мой взгляд, принадлежит всем, кто живет на этой земле. Было беспокойство по поводу того, что вы сказали о ЛГБТ-сообществе. Все люди были созданы по образу Божьему, и мы должны уважать каждого. У нас есть только одно Государство Израиль. Это относится и к вашей партии", — сказал он.