



Нир Хефец о заявлении Альшейха: я не знаю, что хуже



Нир Хефец, государственный свидетель по “делу 4000” прокомментировал заявления бывшего начальника полиции Рони Альшейха о том, что следователи были уверены отставке Нетаниягу после начала уголовного расследования.



Хефец заявил: "Я не знаю,что хуже. Развратные и незаконные действия, совершенные в ходе расследования дела 4000 при Альшейхе - единственном главе полиции, который использовал миллионы полицейских средств с политическим консультантом, ненавидящим Нетаниягу, или глупые, ненужные и вредные вещи, которые он сейчас говорит по радио, обнажая свой собственный срам".

