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Нир Баркат: Нетаниягу заменит юридического советника правительства
11.09.2022 12:21 Аркадий Бочаровский

Нир Баркат: Нетаниягу заменит юридического советника правительства


Депутат Кнессета от партии Ликуд, бывший мэр Иерусалима, Нир Баркат дал интервью радио 103FM.

Баркат заявил, что в случае формирования правительства во главе с Биньямином Нетаниягу нынешний юридический советник правительства Гили Бахарав-Меира будет заменена.

Баркат заявила: “Вера народа Израиля в правоохранительную систему - очень низкая, а нам нужна система, в которую люди будут верить”.

Баркат также сказал, что необходимо разделить функции юридического советника и генерального прокурора: “В первую очередь мы должны победить на выборах. Я думаю, Нетаниягу заменит юридического советника”.
 

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