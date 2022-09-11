



Нир Баркат: Нетаниягу заменит юридического советника правительства



Депутат Кнессета от партии Ликуд, бывший мэр Иерусалима, Нир Баркат дал интервью радио 103FM.



Баркат заявил, что в случае формирования правительства во главе с Биньямином Нетаниягу нынешний юридический советник правительства Гили Бахарав-Меира будет заменена.



Баркат заявила: “Вера народа Израиля в правоохранительную систему - очень низкая, а нам нужна система, в которую люди будут верить”.



Баркат также сказал, что необходимо разделить функции юридического советника и генерального прокурора: “В первую очередь мы должны победить на выборах. Я думаю, Нетаниягу заменит юридического советника”.

