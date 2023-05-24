



Никто не знает имени нового начальника тель-авивского округа полиции



Израильские СМИ сообщают о подковерной борьбе, развернувшейся в полиции за место начальника тель-авивского округа. Пост освободился после того, как начальнику полиции Коби Шабтаю и министру безопасности Итамару Бен-Гвиру удалось “отправить на повышение” Ами Эшада.



Кандидатом Шабтая на место Эшада является генерал Амир Коэн, командующий МАГАВом. До последних нескольких дней казалось, что это его должность, но вокруг Бен-Гвира вдруг стали говорить, что министр ценит Коэна, но его кандидатом на должность командующего Тель-Авивским округом является генерал Йорам Софер, командующий Прибрежным округом. Еще одно имя, которое всплыло там, - начальник Ави Битон, командующий Центральным округом.



Бен Гвир до сих пор был занят обсуждением бюджета, а теперь освобождается для назначений. По словам его помощников, он не намерен быть "резиновым штампом" и принимать все рекомендации Шабтая. Их встреча запланирована на следующей неделе, и в окружении министра обещают: "Будут сюрпризы".



В последние дни близкие к министру люди говорили о том, что Бен-Гвир намерен продлить полномочия комиссара еще на год по окончании его трехлетнего срока, в январе 2024 года. Это подтверждают и люди из окружения Шабтая. Это, очевидно, снижает стимул комиссара к противостоянию с министром.



Поэтому никто не удивится, если Софер получит эту должность, а Коэн будет "справляться" в прибрежном или центральном округе.



В любом случае, полиция просто хочет, чтобы эта история закончилась. "Весь шум вокруг назначений вредит работе, - сказал один из старших офицеров, - пусть они уже примут решение о назначениях, все успокоится, и мы начнем новый путь".