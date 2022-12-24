



Николая Сванидзе уволили

Журналист Николай Сванидзе уволен с должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) по решению ректора Александра Безбородова.



«Честно говоря, это все было ожидаемо. Потому что [происходит] общее выравнивание всех площадок. <...> Странно, что этого раньше не произошло», — рассказал журналист изданию «Новая газета Европа».



По словам Сванидзе, он пока остается заведующим кафедрой журналистики на факультете журналистики Института массмедиа.



