



Никаких условий по использованию военной поддержки Израилю – Минобороны США

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не ограничивает возможности Израиля использовать предоставляемое им оружие для борьбы с ХАМАСом.



“Мы не ставили никаких условий по поставке этого оборудования. Это профессиональные военные, возглавляемые профессиональным руководством, и мы надеемся, что они будут делать правильные вещи в ходе своей кампании”, – говорит Остин после встречи министров НАТО в Брюсселе.



Тем временем министерство обороны США сообщило, что министр обороны Йоав Галант провел еще один телефонный разговор со своим американским коллегой Остином, чтобы обсудить продолжающуюся войну в Газе.



Разговор состоялся вчера и стал четвертым телефонным разговором между министрами после шокирующего нападения ХАМАСа в субботу утром, 7 октября.



Галант представил обновленную информацию об операциях ЦАХАЛа в ответ на вторжение ХАМАСа, а Остин подчеркнул готовность администрации Байдена обеспечить все необходимое для самозащиты Израиля, и удержанию других игроков от попыток эскалации конфликта.