



Никаких поблажек: ЕС подтвердил продление санкций против России

Совет ЕС продлил санкции против лиц, которые ответственны за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, до 15 сентября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.



Отмечается, что ограничительные меры предусматривают ограничение передвижения физлиц, замораживание активов и запрещение предоставления средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам из списка. Санкции касаются 1473 человек и 205 организаций.



"Россия должна немедленно прекратить свою жестокую войну. Европейский Союз будет неуклонно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавляют в Совете ЕС.



Напомним, ранее Венгрия пыталась заблокировать санкции ЕС против российских олигархов. Однако из действующего списка лиц, которые подпадают под ограничения, не убрали ни одного имени.