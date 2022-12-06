



Нигерия отказывается от приоритетного преподавания английского языка в школах

В начальных школах Нигерии больше не будут преподавать английский язык, а вместо этого отдадут приоритет изучению местных языков.



По сообщениям местных СМИ, министр образования Адаму Адаму подтвердил эту новость после встречи с президентом Мухаммаду Бухари.



Новая политика означает, что в течение первых шести лет начальной школы ученики будут изучать свой родной язык вместо английского, который раньше считался официальным языком в учебных заведениях бывшей британской колонии.



В Нигерии насчитывается 625 местных языков, и реформа образования будет заключаться в “поощрении, культивирования и расширении использования всех нигерийских языков”.



Адаму добавил, что английский будет вводиться в учебную программу начиная со средней школы, как иностранный язык.



Министр отметил, что эта политика реформ теоретически начинается с сегодняшнего дня, но нужно время, чтобы разработать учебные программы и найти преподавателей, которые смогут вести уроки на нигерийских языках.