



Нидерланды выделят €260 млн на закупку боеприпасов для ВСУ

Нидерланды выделят 260 млн евро на закупку 155 мм артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщило Минобороны Нидерландов в среду, 24 мая.



Отмечается, что речь идет о совместной закупке для Украины странами ЕС, объединить усилия было договорено в марте этого года.



"Военная поддержка Украины, расширение производственных мощностей и новые оборонные проекты. Об этом, в частности, говорили в Брюсселе министры обороны ЕС. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды выделяют 260 млн евро на совместную закупку боеприпасов для Украины", - говорится в сообщении.



Отмечается, что большое количество украинских военных проходит подготовку в рамках учебной миссии ЕС.



К концу мая уже подготовлено около 15,2 тыс. украинских военных, из которых часть готовилась Нидерландами.



Также во время встречи министры обороны обсудили предложение еврокомиссара Тьерри Бретона, предусматривающее выделение 500 млн евро из бюджета ЕС на увеличение мощностей оборонной промышленности. Это очень необходимо для продолжения военной поддержки Украины и пополнения ее собственных запасов.



Напомним, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16. СМИ сообщили, что страна отменила продажи самолетов частной компании.