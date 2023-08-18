



Нидерланды также подтвердили "одобрение" от США на передачу Украине F-16

В Нидерландах подтвердили, что получили от США одобрение передачи Украине истребителей F-16. Страна продолжит обсуждать вопросы с европейскими союзниками. Об этом сообщает глава МИД Нидерландов Вопке Хустр.



"Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 в Украину. Большое спасибо госсеку США Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество", - сообщил он.



Хустр отметил, что теперь Нидерланды продолжат обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами.



Напомним, ранее Reuters сообщило, что США официально одобрили передачу истребителей F-16 Украине от Дании и Нидерландов. Поставки могут начать по окончании учений украинских пилотов на истребителях.



Отметим, что в Дании уже подтвердили получение одобрения от США на поставку Украине F-16.