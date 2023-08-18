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Нидерланды также подтвердили "одобрение" от США на передачу Украине F-16
18.08.2023 11:14 Раиса Вовк

Нидерланды также подтвердили "одобрение" от США на передачу Украине F-16

В Нидерландах подтвердили, что получили от США одобрение передачи Украине истребителей F-16. Страна продолжит обсуждать вопросы с европейскими союзниками. Об этом сообщает глава МИД Нидерландов Вопке Хустр.

"Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 в Украину. Большое спасибо госсеку США Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество", - сообщил он.

Хустр отметил, что теперь Нидерланды продолжат обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами.

Напомним, ранее Reuters сообщило, что США официально одобрили передачу истребителей F-16 Украине от Дании и Нидерландов. Поставки могут начать по окончании учений украинских пилотов на истребителях.

Отметим, что в Дании уже подтвердили получение одобрения от США на поставку Украине F-16.

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