



Нидерланды сократят штат посольства РФ и закроют консульство в Петербурге

Министерство иностранных дел Нидерландов намерено сократить штат российских дипломатов в посольстве в Гааге. Об этом заявил глава МИД Вопке Хукстра.

По словам министра, число сотрудников в посольстве РФ не должно превышать количество дипломатов в посольстве Нидерландов в Москве. Хукстра сказал, что около десяти российских дипломатов должны будут покинуть страну в течение двух недель.



Нидерланды планируют 20 февраля закрыть генеральное консульство в Петербурге, а 21 февраля — торговое представительство РФ в Амстердаме.

Министр заявил, что Нидерланды пошли на такой шаг из-за того, что Россия продолжает направлять в страну сотрудников разведки под дипломатическим прикрытием.



В МИД РФ заявили, что “Россия даст соответствующий ответ” на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране.



В марте 2022 года власти Нидерландов выслали 17 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. После этого в стране остались 58 дипломатов из РФ.