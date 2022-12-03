



Нидерланды против вступления Болгарии в Шенген: в чем причина

Нидерланды намерены заблокировать вступление Болгарии в Шенгенскую зону. По мнению правительства, страна еще не соответствует всем необходимым условиям. Об этом сообщает NOS.



Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Болгария, возможно, будет готова вступить в Шенген в 2023 году. По его словам, до сих пор есть опасения по поводу пограничного контроля.



"Теоретически вы рискуете, что через такую ​​страну начнется миграционный поток. Мы хотим исключить возможность незаконного пересечения границы между Турцией и Шенгенской зоной за 50 евро", – поделился Рютте своими опасениями.



На следующей неделе министры ЕС должны единогласно договориться о приеме новых стран. Даже если Нидерланды будут единственными, кто проголосует против, решение не будет принято.



Пока неясно, будет ли допуск трех стран в Шенген рассматриваться по отдельности, или пакетом. В таком случае отказ Болгарии может иметь последствия и для двух других стран.



Вступление в Шенген Румынии и Хорватии страна намерена одобрить. Расширение Шенгенской зоны включено в повестку заседания министров внутренних дел ЕС 8 декабря. Большинство стран уже приняли решение.



Шенгенское соглашение гласит, что граждане ЕС могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне. В настоящее время Шенгенская зона состоит из 22 стран ЕС и четырех стран, не входящих в Европейский Союз