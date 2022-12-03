Нидерланды против вступления Болгарии в Шенген: в чем причина
Нидерланды намерены заблокировать вступление Болгарии в Шенгенскую зону. По мнению правительства, страна еще не соответствует всем необходимым условиям. Об этом сообщает NOS.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Болгария, возможно, будет готова вступить в Шенген в 2023 году. По его словам, до сих пор есть опасения по поводу пограничного контроля.
"Теоретически вы рискуете, что через такую страну начнется миграционный поток. Мы хотим исключить возможность незаконного пересечения границы между Турцией и Шенгенской зоной за 50 евро", – поделился Рютте своими опасениями.
На следующей неделе министры ЕС должны единогласно договориться о приеме новых стран. Даже если Нидерланды будут единственными, кто проголосует против, решение не будет принято.
Пока неясно, будет ли допуск трех стран в Шенген рассматриваться по отдельности, или пакетом. В таком случае отказ Болгарии может иметь последствия и для двух других стран.
Вступление в Шенген Румынии и Хорватии страна намерена одобрить. Расширение Шенгенской зоны включено в повестку заседания министров внутренних дел ЕС 8 декабря. Большинство стран уже приняли решение.
Шенгенское соглашение гласит, что граждане ЕС могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне. В настоящее время Шенгенская зона состоит из 22 стран ЕС и четырех стран, не входящих в Европейский Союз