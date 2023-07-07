



Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа

Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.



"Приветствую признание Палатой представителей Голландии Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами - это ключевая предпосылка справедливости и недопущение повторения таких страшных преступлений", - написал он.



Зеленский также признателен Нидерландам за сильную и комплексную поддержку нашего государства в борьбе за будущее Украины и всего свободного мира.



Отметим, что при этом после начала полномасштабной войны России против Украины рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом активизировалось во многих странах. Соответствующие декларации уже приняли парламенты Британии, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдовы, Чехии, Германии, Исландии, Франции, Болгарии, Люксембурга и Хорватии.